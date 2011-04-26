У Росії ініціюють відкриття Гагарінського училища

Глава закритого адміністративно-територіального утворення (ЗАТО) "Зоряне містечко" Микола РИБКІН пропонує організувати в Зоряному містечку училище типу Суворовського, і назвати його "Гагарінським".

Як пишуть РИА-Новости, про це М.РИБКІН сказав, виступаючи у вівторок на виїзному засіданні комітету Ради Федерації з оборони та безпеки в підмосковному Зоряному містечку.

"Ми зараз ведемо переговори з урядом Московської області з цього приводу", - зазначив мер містечка.

За його словами, після закінчення училища його випускники могли б вступати до профільних авіакосмічних вузів країни.

"А потім ми їх запросимо працювати за контрактом в Зоряне містечко і надамо їм повний пакет соцпослуг", - додав М.РИБКІН.