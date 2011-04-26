Міносвіти напрацювало зміни до закону про дошкільну освіту
16:12, 26 квітня 2011Освіта
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Запрошує громадськість до обговорення
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту запрошує до громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України» «Про дошкільну освіту».
З документом можна ознайомитись на офіційному сайті міністерства у рубриці «Громадське обговорення».
Зауваження та пропозиції до проекту документу можна надсилати на електронну адресу: domon2010@ukr.net
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