Міносвіти напрацювало зміни до закону про дошкільну освіту

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту запрошує до громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України» «Про дошкільну освіту».

З документом можна ознайомитись на офіційному сайті міністерства у рубриці «Громадське обговорення».

Зауваження та пропозиції до проекту документу можна надсилати на електронну адресу: domon2010@ukr.net