На Кіровоградщині закуплять парт на 10,3 млн. грн.

Кіровоградська обласна рада затвердила цільову програму на 2011-2015 роки «Шкільна парта» із загальним обсягом фінансування 10,365 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, цьогорічне фінансування з обласного бюджету передбачено в сумі 300 тис. грн., ще більше 1 млн. грн. повинні виділити на реалізацію програми міські та районні ради.

Загалом на виконання програми до 2015 року планується залучити 7,973 млн. з районних і міських бюджетів, 2,392 млн. – з обласного.

Необхідність прийняття програми ґрунтується на результатах профілактичних медичних оглядів школярів. Вони свідчать про високий рівень захворювань опорно-рухового апарату, який має динаміку до зростання. На 1000 оглянутих дітей показник кількості хворих на сколіоз у 2008 році становив 15,9, у 2009 – 16,6. Порушення постави відзначались у 89 дітей у 2008 році, у 107,8 – в 2009 році. Показник зниження гостроти зору в 2008 році становив 82,5, в 2009 – 93.

Об’єктивними причинами різкого погіршення фізичного здоров’я підростаючого покоління є критичний стан щодо забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів меблями, які б відповідали санітарно-гігієнічним нормам.

На сьогодні в школах Кіровоградщини застарілі або не відповідають зросту дітей і потребують оновлення 18,2 тис. комплектів шкільних меблів (парта, стілець).