Міністр освіти РФ знає, як вирішити проблему малокомплектних шкіл

Проблему малокомплектних шкіл в селах можна вирішити, створюючи так звані вчительські будинки, де будуть приміщення власне для навчання, а також приміщення для помешкання сім`ї вчителя, вважає міністр освіти і науки РФ Андрій Фурсенко.

"Давайте створювати вчительські будинки, де не на кожного учня доводиться директор, він же і вчитель, живе там разом з дружиною. Це набагато ефективніше", – сказав А. Фурсенко журналістам.

Цю ідею висунув під час всеросійського семінару-наради, який проходив у п`ятницю в Пензі, міністр освіти Новгородської області Сергій Наумов.

За його словами, в Новгородській області створюються вчительські будинки, де на першому поверсі проходить навчання школярів молодших класів, а на другому поверсі проживає сім`я вчителя. Наумов вважає, що недоцільно піднімати рано вранці малолітнього школяра, щоб відвести його в іншу школу, а потім цей учень повинен чекати до вечора закінчення уроків у учнів старших класів. Таким чином, школярі молодших класів йдуть з дому спозарання і повертаються пізно увечері.

Фурсенко вважає, що вчитель початкової школи повинен не тільки роздавати книжки і перевіряти домашнє завдання, а повинен разом з учнями займатися фізкультурою. "Немає там дитячого майданчика, наприклад, можна повісити кільце і грати в баскетбол, можна поставити шведську стінку або прокласти навколо будинку бігову доріжку", – зазначає міністр.

РІА Новости

