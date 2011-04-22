У Китаї відкриють науковий центр з вивчення України

В одному з найбільших китайських вузів – Чжецзянському університеті – планують відкрити Український науковий центр.

Про це кореспонденту УНІАН з посиланням на президента Луганського національного університету Віталія КУРИЛА повідомили в прес-службі ЛНУ.

За словами В.КУРИЛА, рішення про створення Центру стало результатом плідної співпраці двох вузів – ЛНУ імені Тараса Шевченка і Чжецзянського університету. З офіційним візитом делегація ЛНУ на чолі з ректором відвідала вуз-партнер у КНР.

Український науковий центр включатиме бібліотеку і музей, там працюватиме колектив учених з України і КНР. Метою Центру буде вивчення української економіки, культури та ін. Сьогодні Центру вже виділили приміщення, після ремонту і технічного оснащення він розпочне свою роботу. Луганський національний університет - офіційний куратор Центру з української сторони. За словами В.КУРИЛА, це перший такий центр у Китаї.

В.КУРИЛО також повідомив, що в рамках візиту було підписано два договори про співпрацю в питаннях обміну студентами і викладачами, а також договір про спільну наукову роботу. Останній припускає науковий обмін, публікації матеріалів наукових досліджень китайських і українських учених у профільних виданнях двох вузів-партнерів.