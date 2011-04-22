Причину масового отруєння дітей в Сумах скажуть 24 квітня

У Сумах причина масового отруєння дітей у школі №6 буде відома лише 24 квітня.

Про це головний державний санітарний лікар міста Олександр ЧЕРНЯК заявив сьогодні на позачерговому засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради.

За інформацією міської СЕС, 20 квітня о 20-й годині до міської дитячої клінічної лікарні «швидка допомога» доставила дитину зі скаргами на нудоту, блювоту та підвищення температури тіла до 38 градусів. При опитуванні було встановлено, що перші ознаки захворювання проявилися відразу після повернення зі школи.

У цей же день до лікарні поступили ще 4 дитини з аналогічними скаргами. Впродовж 21 квітня кількість госпіталізованих збільшилася до 21 дитини. Усі хворі є учнями 1-8 класів школи №6.

За даними головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Олександра ЄМЦЯ, стан 20 госпіталізованих дітей - середнього ступеню тяжкості, одну дитину переведено до відділення інтенсивної терапії.

Як сказав у свою чергу головний державний санітарний лікар Сум, відібрано проби продуктів харчування та інші проби. Результати досліджень будуть відомі лише 24 квітня.

Для проведення протиепідемічних заходів призупинено роботу їдальні школи №6. Оглянуто, обстежено та опитано усіх працівників навчального закладу та школярів, у тому числі й тих, хто був відсутнім 21 квітня у школі з різних причин. Проводиться медичний нагляд за контактними особами за місцем проживання захворілих.