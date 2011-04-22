Томенко вважає аферою запровадження підсумкових контрольних

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає аферою ситуацію із запровадженням підсумкових контрольних робіт, які вводить Міністерство освіти і науки, молоді та спорту для учнів 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це віце-спікер сказав сьогодні, виступаючи на ранковому засіданні парламенту.

«Історія з так званими підсумковими контрольними роботами, які вводить Міністерство освіти і науки, молоді та спорту для учнів 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, перетворилася в абсурд»,- сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що під час серйозної дискусії, яка відбулася у суспільстві та серед фахівців, більшість висловила несприйняття несподіваної системи перевірки знань учнів, введеної за кілька місяців до завершення навчального року і про можливість якої не знали ні вчителі, ні учні, ні батьки.

Окрім того, віце-спікер підкреслив, що в той момент, коли практично завершився процес збору коштів з батьків учнів на брошури, які заздалегідь чиновники Міністерства освіти надрукували у харківському видавництві, міністерство зробило «цікавий хід», заявивши, що це типові контрольні, які проводять вчителі, а не підсумкове тестування.

Як відзначив М.ТОМЕНКО, за словами чиновників міністерства, вчителі, яким не вистачає брошур, можуть їх отримати безкоштовно. «За таких умов або Міністерство освіти не поважає не тільки учнів, а й вчителів та батьків, або намагається подати інформацію саме таким чином, аби не допустити адекватної реакції з боку Президента та правоохоронних органів», - вважає віце-спікер.

М.ТОМЕНКО наголосив, що насправді в Україні уже відбулася реальна афера, оскільки всупереч здоровому глузду і принципам навчального процесу запропонований інший стандарт перевірки знань не заздалегідь, перед початком навчального року, а перед його завершенням. Окрім того, за його словами, обурення викликає і той факт, що було організовано централізований збір коштів на закупівлю рекомендованих Міністерством освіти брошур і лише після шквальної критики громадськості тестові завдання були виставлені безкоштовно на сайті міністерства.

Заступник голови парламенту сказав, що в цій історії залишається ряд проблемних запитань, зокрема, на якій підставі міністерство прийняло рішення про зміну системи навчального процесу наприкінці навчального року та на якій підставі і хто саме прийняв рішення централізовано друкувати брошури для контрольних у харківському видавництві.

Також, на переконання віце-спикера, необхідно з`ясувати, хто дав вказівку через вчителів організувати централізований збір коштів з батьків учнів на придбання брошур.

«Тому сьогодні, - на переконання М.ТОМЕНКА, - чиновникам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту як мінімум треба вибачитися перед учнями, доплатити вчителям за додаткове навантаження, яким є проведення та перевірку додаткових тестових контрольних робіт, і повернути гроші батькам».

Він також висловив здивування, що до цього часу не отримав адекватної відповіді на своє звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і генерального прокурора з приводу афери Міністерства освіти з введенням підсумкового контрольного тестування для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, хоча терміни надання відповіді вже спливли.