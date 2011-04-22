На освітні програми в Україні спрямують 10,5 млрд. грн.

Уряд вирішив направити 10,5 мільярдів гривень на реалізацію освітніх програм.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, про це заявив міністр Дмитро ТАБАЧНИК під час Національного семінару журналістів регіональних ЗМІ, що проходить в 21-22 квітня.

«Лише за останні три тижні врешті-решт ми подолали спротив економічного блоку, і рішеннями Уряду вирішено направити майже 10,5 мільярдів гривень впродовж 4 років на реалізацію освітніх програм, які розроблені на виконання Програми економічних реформ Президента. Тобто, майбутнє держави – лише за освіченою нацією», – сказав Д.ТАБАЧНИК.

Також міністр, між іншим, розповів про переваги нового Державного стандарту початкової освіти. За його словами, цей документ є революційним для освіти, адже, починаючи з 2012 навчального року, українські школярі-першокласники зможуть в ігровій формі вивчати іноземну мову, а вже з 2-го класу почнуть опановувати ази роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Протягом першого дня заходу з представниками регіональної преси поспілкувалися Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, Віце-прем’єр-міністр – Міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.