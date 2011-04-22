Генсек ООН зустрівся з українськими студентами

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН виступив із лекцією у Київському інституті міжнародних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, Генсек ООН привітав український народ із наближенням 20-ї річниці Незалежності, з усім, що Україна вже досягла, та з усім, що вона зараз робить спільно з міжнародним товариством задля кращого майбутнього.

Пан Гі МУН відзначив значний прогрес України протягом останніх 20 років і висловив побажання, щоб позитивні зміни тривали і надалі.

«Вам треба лише продовжувати йти цим шляхом широкомасштабних реформ. Переймати міжнародні стандарти належного врядування та бути впевненими, що економічні реформи зумовлять зростання, незважаючи на глобальний економічний спад», – підкреслив він.

Генсек ООН висловив схвалення політики боротьби з корупцією в Україні. «Ви боретесь із корупцією, серйозною проблемою, яка відволікає ресурси, підриває довіру до влади і відлякує інвесторів. Ви також проводите інституційні зміни, які посилюють прозорість. І після двох десятиліть ви нарешті готові завершити вічний перехідний період», – зазначив він.

За словами Генерального секретаря ООН, Україна змогла посісти важливе місце у сучасному світі, де єднання між націями є важливішим, ніж відмінності. «Україна робить свій внесок у мир і безпеку у всьому світі. Ближче ж до своїх кордонів Україна виконує роль мосту, регіонального гравця, який має змогу розмовляти як з малими, так і з великими країнами, як на сході і заході, так і на півночі та півдні. Не варто недооцінювати об’єднуючі повноваження цього мосту», – підкреслив він.

Він також нагадав про міжнародну науково-практичну конференцію «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», у якій він брав участь.

«Зважаючи на те, що ядерні катастрофи не визнають державних кордонів, ми зобов’язані заради наших громадян на практиці запровадити високі стандарти забезпечення готовності та швидкості реагування. У вівторок світові лідери погодились із фундаментальним принципом: ядерна безпека є нашою спільною метою, нашою спільною відповідальністю», - наголосив він, додавши: «Ядерна безпека, ядерна збереженість, зменшення ризику катастроф - ці принципи повинні бути нашим девізом у майбутньому».

Пан Гі МУН розповів про свої враження після відвідування Чорнобиля: «Закритий бетоном реактор. Порожні будинки в місті. Свідчення життя, що вирувало колись. Цілий світ, покинутий і втрачений для тих, хто його любив. Я був вкрай засмучений і розчулений. Візит до Чорнобиля був надзвичайно зворушливим».

Говорячи про сьогоднішню ситуацію у світі, Генсек ООН зазначив, що український досвід демократичних перетворень може стати хорошим уроком для її близьких і далеких сусідів, зокрема, нових режимів Єгипту і Тунісу.

«Україна може багато чому навчити демократичні режимі, що перебувають у процесі зародження. Ви подолали складнощі трансформації політичної та економічної системи, побудови демократії, демонтажу поліцейської держави, реформації державних підприємств. Ви знаєте ті помилки та невдачі, що розчаровують очікування і змушують людей сумніватися у демократії і втрачати віру у верховенство закону», – сказав він.

Пан Гі МУН висловив сподівання, що Україна, разом з ООН, допоможе молодому поколінню революціонерів. «Їхні мрії мусять втілитись у реальність, щоб люди отримали змогу жити у справедливому та демократичному суспільстві і користуватись новими можливостями для росту і процвітання», – сказав він.

Також Пан Гі МУН висловив подяку Україні за її підтримку миротворчих операцій ООН, «за сміливу та рішучу підтримку миру, стабільності та громадянських прав у світі».

Водночас Генеральний секретар ООН висловив співчуття з приводу загибелі українського лікаря у Лівії.

Пан Гі МУН отримав звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Здобути цю докторську ступінь – це велика честь, і я сприймаю її не як свій власний здобуток, а як знак вашої підтримки та визнання ООН. Тому в ім’я цієї організації я і приймаю почесне звання», – сказав він.

Перед тим, як розпочати свою лекцію, на яку було запрошено студентів КНУ імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного авіаційного університету та інших, Пан Гі МУН вдягнув подаровану ректором КНУ конфедератку та мантію.

Він закликав українських студентів готуватись до ролі майбутніх світових лідерів і громадян глобалізованого світу завтрашнього дня.

Як повідомляв УНІАН, Пан Гі МУН вперше перебував в Україні з офіційним візитом 19-21 квітня для участі у заходах до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи.