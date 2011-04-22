Батьки школярів в Донецьку пішли до прокуратури

У Донецьку батьки учнів школи № 121 просять прокурора міста Олександра ОЛЬМЕЗОВА скасувати рішення Донецької міськради від 15 квітня 2011 про закриття їхнього навчального закладу.

Про це йдеться в офіційній заяві, адресованій прокурору, яку вони написали сьогодні. Текст заяви має УНІАН.

Автори заяви нагадують, що 15 квітня сесією Донецької міської ради без обговорення було прийнято рішення «Про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи I-II ступенів № 121», незважаючи на категоричну незгоду батьків учнів школи і численні їхні звернення до Донецького міського голови Олександра ЛУК`ЯНЧЕНКА, на які, всупереч закону, вони не отримали відповіді.

Батьки, посилаючись на закон «Про прокуратуру», для дотримання законності попросили О.ОЛЬМЕЗОВА «провести повну, всебічну, об`єктивну перевірку відповідності ухваленого рішення нормам чинного законодавства і у разі його невідповідності нормам чинного законодавства винести прокурорський протест на рішення міської ради”. Автори заяви просять прокурора у протесті «поставити питання про скасування даного рішення міськради».

Також батьки просять О.ОЛЬМЕЗОВА «у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду звернутися з позовом до суду про захист прав і законних інтересів громадян - батьків учнів школи № 121».

«Просимо перевірку здійснити з нашою участю. Для цього надаємо Вам наші адреси й телефони. За результатами прийнятого рішення просимо надати нам письмову відповідь», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня депутати Донецької міської ради, незважаючи на протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№ 111, 121 і 154.

На цій сесії був присутній і прокурор Донецька О.ОЛЬМЕЗОВ, який потім заявив журналістам, що крапку в рішенні про закриття трьох шкіл міста ставити «ще не можна».

«Для того, щоб дати оцінку щодо законності чи незаконності ухваленого сьогодні на сесії рішення про закриття шкіл, ми повинні вивчити це питання», - сказав тоді прокурор.

19 квітня зі своєю заявою до прокурора О.ОЛЬМЕЗОВА вже звернулися батьки учнів україномовної школи № 111 з проханням скасувати рішення міськради про закриття їхнього навчального закладу.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планується закрити 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів буде відбуватися згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою по оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».