Янукович зробить усе, щоб молодь залишалась у селі

Влада в Україні робитиме все, щоб мотивувати сільську молодь залишатися працювати на селі.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі із громадою села Шарнопіль в ході робочої поїздки до Черкаської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, у розмові з місцевими жителями з’ясувалося, що місцеву громаду турбує питання перспектив сільської молоді. Президент підкреслив, що держава робитиме все, щоб в Україні працювали програми для молоді, які б гідно мотивували її залишатися працювати на селі.

Також у розмові з В.ЯНУКОВИЧЕМ громада села Шарнопіль серед найбільш гострих проблем у районі назвала стан доріг.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що влада приділятиме будівництву та ремонту доріг достатньо уваги. "Ми знімемо у вас це питання вже у цьому році", - пообіцяв глава держави.

Спілкуючись із селянами, В.ЯНУКОВИЧ також розповів про кроки, які здійснюються з реформування держави. "Україна є дуже перспективною з точки зору її розвитку. Наша держава повинна і може бути конкурентоспроможною", - зазначив він, назвавши головною умовою для цього стабільність.