На Тернопільщині не хочуть відновлення "Зірниці"

На Тернопільщині Тернопільський осередок Молодіжного націоналістичного конгресу закликає керівництво обласного управління освіти не проводити гру «Зірниця». Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі організації, відповідний лист вони направили начальнику обласного управління освіти Івану ЗАПОРОЖАНУ після його звернення до МНК із проханням допомогти в організації обласного відбору гри «Зірниця».

У своєму листі представники організації наголошують, що відновленням військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» «міністр-українофоб Дмитро ТАБАЧНИК робить спробу реанімації форм та методів радянського виховання молодого покоління».

Представники МНК також вказують, що наказ міністра освіти про проведення цієї гри у 2011 році не узгоджується з жодним нормативним актом в галузі освіти.

«Адже усі центральні та регіональні програми передбачають виховання молодої людини на засадах української традиції. Зокрема, обласною програмою національно-патріотичного виховання молоді передбачено проведення аналогічної гри «Джура» та подібної – «Гурби-Антонівці»», – йдеться у листі.

Відтак члени МНК висловлюють обурення тим, що незважаючи на досвід виховної праці зі школярами в системі патріотичної козацької гри «Джура», українських педагогів повертають на десятки років назад.

«Молодіжні громадські організації області обурені ідеєю міністра ТАБАЧНИКА відновити у школах радянську комуністичну військово-польову гру «Зарніца». Особливо цинічними є спроби залучати до її проведення патріотичні організації Тернопільщини. Крім того, нам відомо, що профільна комісія Тернопільської обласної ради з питань освіти уже прийняла рішення щодо заборони проведення «Зарніци» в нашому краї», – йдеться у листі.

Відтак члени МНК вимагаються від обласного управління освіти припинити будь-які кроки з підготовки до проведення гри «Зірниця».

В іншому випадку, застерігають вони, МНК добиватиметься зняття І.ЗАПОРОЖАНА із займаної посади.