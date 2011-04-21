У Сумах госпіталізовано 14 школярів

У Сумах 14 учнів школи № 6 упродовж 20-21 квітня потрапили до міської дитячої лікарні. Кількість хворих дітей продовжує зростати. Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар Сумської міської дитячої лікарні Олександр ЄМЕЦЬ.

«Поки що ми не можемо чітко встановити, що стало причиною захворювання. Діти почали надходити до нас учора ввечері, їх було 12, але на сьогоднішній день госпіталізовано вже 14 чоловік. У всіх - стан середньої тяжкості, підвищена температура, біль в животі, блювота до шести разів на день, у деяких – рідке випорожнення», - сказав О.ЄМЕЦЬ.

За його словами, співробітники санітарної станції взяли аналізи на всіляких збудників захворювання. На обстеження забрали і всі продукти зі шкільної їдальні. У школі діти вживали в їжу і салати, і сосиски, і соки. На даний момент вже перевірили всю документацію у постачальників, але продуктів з простроченими термінами реалізації не виявилося.

«Навіть попередньо важко сказати, що стало причиною інфекції. Результати аналізів будуть готові вже завтра, тоді можна буде й робити висновки. Хоча, імовірно, можна сказати, що у дітей харчова токсикоінфекція, але ми не виключаємо і кишковий вірус», - сказав О.ЄМЕЦЬ.

В даний час у школі здійснюються санітарно-епідеміологічні заходи.

Одну дитину на прохання батьків вже виписано додому.