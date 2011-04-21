У Ахметова навчатимуть викладачів online-журналістиці

Сьогодні, 21 квітня 2011 року, стартував конкурс на участь у проекті «Новітні медіа у вузах України». Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната Ахметова, метою проекту є навчання викладачів журналістських вузів та кафедр викладанню online-журналістики задля запровадження навчального курсу новітніх медіа в українських вузах. Навчання проводитимуть найкращі українські та закордонні викладачі.

Навчання відбуватиметься у вигляді дво- або триденних модулів протягом 8 місяців. Кожний модуль присвячений різним аспектам/проблемам створення контенту та розповсюдження його серед аудиторій.

Для участі у відкритому конкурсі апліканти мають надати заповнену аплікаційну форму, де зазначається рівень освіти апліканта, його викладацький досвід, рівень володіння комп’ютером та рівень знання англійської мови.

Навчальна програма базується на проекті фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Журналістика цифрового майбутнього», що успішно реалізується з 2007 року серед журналістів України. Інвестиції фонду «Розвиток України» у проект склали вже понад 1 млн. 300 тис. доларів США.

Заявки приймаються до 10 травня 2011 року (включно). Співбесіда із членами Приймальної комісії відбудеться 15-25 травня.

Навчання на проекті - безкоштовне.