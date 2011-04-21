Влада Херсонської області планує літнє оздоровлення дітей

У Херсонській області заплановано витратити на літнє оздоровлення і відпочинок дітей у 2011-2015 роках майже 29,5 млн. грн. бюджетних коштів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН відповідне рішення ухвалили депутати Херсонської облради на сесії 20 квітня.

Зокрема, депутати затвердили обласну програму оздоровлення й відпочинку дітей на період 2011-2015 рр.

Зазначена програма передбачає витрати на оздоровлення дітей із коштів обласного бюджету по управлінню у справах сім`ї, молоді та спорту ОДА – до 10,89 млн. грн.. і по управлінню освіти та науки ОДА – 18,58 млн. грн.

Реалізація цієї програми передбачає охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку не менше 90% дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

За даними, вказаними в згаданій програмі, в 2010 році на території Херсонської області в літній період відпочивали 72,2 тис. дітей (4,2% від загальної кількості дітей, які відпочивали в Україні в 2010 році), що на 25,1% (на 24,2 тис. дітей) менше, ніж у 2009 році.

У 2010 році оздоровлення та літній відпочинок дітей на території Херсонської області проходив на базі 511 дитячої оздоровчої установи.