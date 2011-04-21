Кримські депутати хочуть розширити права російської мови

Верховна Рада Криму просить народних депутатів України прийняти проект закону про мови, який розширює права російської мови, і вважає необ`єктивними висновки Венеціанської комісії, що розкритикувала документ.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні до українських колег, який підтримали 77 з 83 кримських депутатів, сказано: «Верховна Рада Криму закликає народних депутатів України проявити політичну волю, мудрість і законодавчо закріпити мовне рівноправ`я громадян».

«По суті, (Венеціанська) комісія дискримінувала громадян, для яких українська мова не є рідною», - сказав голова кримського парламенту Володимир КОНСТАНТІНОВ.

Кримські депутати вважають за необхідне переглянути висновки Венеціанської комісії щодо проекту закону.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про мови був зареєстрований у Верховній Раді України 7 вересня 2010 року народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (КПУ) і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Блок Литвина). Проект визнає українсько-російську двомовність надбанням українського народу і передбачає вільне функціонування російської мови, зокрема, в діловодстві, законодавстві та освіті.

Законопроект викликав акції протесту. Голова ВР України Володимир ЛИТВИН 27 листопада 2010 року направив його у Венеціанську комісію.

Вона поставила під сумнів відповідність документа Конституції. На думку Венеціанської комісії, у разі ухвалення законопроекту російська мова буде прирівняна до державної.