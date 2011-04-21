Україна підписала угоду про взаємне визнання дипломів із Аргентиною

Україна й Аргентина підписали міжурядові угоди про взаємне визнання документів про вищу освіту і про скасування віз.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ України, угоди були підписані за результатом зустрічі глав МЗС двох країн Костянтина ГРИЩЕНКА і Ектора Маркоса ТІМЕРМАНА, що відбулася у рамках офіційного візиту головного аргентинського дипломата в Україну.

Сторони також обмінялися думками з широкого кола питань міжнародного життя, актуального стану і тенденцій розвитку інтеграційних процесів у регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, перспектив двосторонньої співпраці в рамках латиноамериканських регіональних об’єднань і міжнародних організацій.

“Глави МЗС обох держав відзначили необхідність активізації політичного діалогу, дали позитивну оцінку поступовому відновленню обсягів двостороннього товарообігу, а також обговорили перспективні напрями подальшої торговельно-економічної співпраці”, – йдеться у повідомленні українського МЗС.