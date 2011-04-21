Новації влади на місцях: «Академія безперервної освіти»

Херсонська обласна рада на сесії 20 квітня ухвалила рішення про перейменування Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія безперервної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням, «зміна типу, надання нового статусу і перейменування Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів обґрунтовується необхідністю подальшого розвитку єдиного в області навчального закладу з підвищення кваліфікації педагогічних та інших співробітників навчальних закладів регіону».

Згідно з рішенням, виш підпорядковуватиметься облраді.