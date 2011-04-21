На інклюзивне навчання у школах Херсонщини витратять 10 млн. грн.

Депутати Херсонської обласної ради планують розвивати інклюзивне навчання у навчальних закладах регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати регіонального представницького органу прийняли на своїй сесії 21 квітня.

Зокрема, облрадою була затверджена обласна програма «Інклюзивне навчання у навчальних закладах» до 2015 року.

Як зазначається в документі, інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Відповідне навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом.

Головні результати, які очікується досягти, це забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання, забезпечити навчальні заклади, що впроваджують інклюзивне навчання, транспортними засобами, відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного призначення, підготувати необхідну кількість кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють методиками інклюзивного навчання, створити систему підвищення їх професійної кваліфікації та інші.

На вказані цілі до 2015 року планується витратити 10,39 млн. грн., з яких 18,7 тис. грн. з обласного бюджету, а решту коштів – з місцевих бюджетів.

В той же час, в документі не вказується кількість дітей в регіоні, які потребують інклюзивного навчання.

На початок 2009/2010 навчального року в області нараховувалося 517 загальноосвітніх закладів, у яких навчалися 115,6 тис. учнів.