Визначено переможця Міжнародного конкурса ім. П.Яцика

Сумчанин Руслан КАСТІН посів І місце в ХІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації Ігор КОЗОЛУП.

За його словами, 11 кращих учнів державних професійно-технічних навчальних закладів області взяли участь у IV етапі ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика. Одразу після закінчення заходу виконані учасниками завдання були відправлені до Києва, де і було підбито підсумки конкурсу.

«Професійно-технічна освіта Сумщини не здає своїх позицій і вже вкотре представники області здобувають перемоги. Руслан КАСТІН, учень II курсу ДПТНЗ «Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту» посів перше місце у IV загальнонаціональному етапі конкурсу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України. Переможець є вихованцем викладача Тетяни КАСЬЯНЕНКО», - розповів чиновник.

Нагородження переможців ХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика відбудеться 17 травня в Національному театрі ім. Івана Франка у Києві.