Школярі вивчатимуть іноземну мову з першого класу

Кабінет міністрів затвердив вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах. Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства освіти.

Відповідно до повідомлення, Кабмін прийняв нову редакцію Державного стандарту початкової освіти. Документом, зокрема, передбачено розробку єдиного стандарту для всіх мов навчання, використання технологій зі збереження здоров`я школярів, екологічну спрямованість освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів шкіл.

Крім цього, введено освітній напрямок "Природознавство", на вивчення якого передбачено по 2 тижневі години в 1-4 класах.

У повідомленні Міносвіти зазначається, що нова редакція документа орієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра. Впровадження почнеться з 1 вересня 2012 року.

Раніше міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник виступив за те, щоб дозволити школам створювати малокомплектні групи для поглибленого вивчення іноземних мов за рахунок батьків.

Нагадаємо також, що Міносвіти у серпні 2010 року вирішило ввести у Севастополі у 2012-2013 роках вивчення іноземної мови з першого класу.

ТСН