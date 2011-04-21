У Львові говоритимуть про релігійну свободу в Україні

13-14 травня в Українському католицькому університеті відбудеться XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Релігія і влада в Україні: культурна традиція, сучасний досвід та перспективи», яку організовує Інститут релігії та суспільства УКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, на конференції планують обговорити питання Київського християнства з перспективи богослов’я ХХІ століття, чи можлива в Україні «державна» Церква. Також говоритимуть про ідею єдиної Київської церкви, якими є сучасні взаємостосунки між релігіями, конфесіями та юрисдикціями, як співвідноситься віра й культура в сучасному світі.

За словами Президента Інституту релігії та суспільства УКУ Мирослава Мариновича, ще перед обранням Віктора Януковича президентом, в Україні була випрацювана концепція державно-церковних стосунків.

«Зараз суспільству нав’язується ідея однією домінуючої церкви – квазідержавної, а це дуже небезпечно для релігійної свободи. Власне на конференції ми будемо аналізувати ці процеси», – зазначив він.

На конференції будуть діяти такі секції: богословсько-канонічна, історична, суспільно-політична, медійна.

До участі запрошують молодих науковців та студентів. Оголошення надсилати до 30 квітня на адресу irs@ucu.edu.ua.

Детальніше про захід читайте на сайті УКУ.