Виші зобов’язали видавати дублікат студквитка протягом 30 днів

Адміністрація вищого навчального закладу повинна не пізніше, ніж через місяць після звернення студента видати йому дублікат студентського квитка. Як повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на адресу керівників ВНЗ № 1/9-287 від 15 квітня 2011 року

«Відповідно до пунктів 3.11, 3.13 Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.08.2007 № 735, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 25.09.2007 за № 1093/14360, замовлення на заміну студентського квитка та створення нового квитка подаються за 30 календарних днів, що є граничним терміном його видачі», - йдеться у листі.

З метою своєчасного виготовлення дублікатів студентських квитків керівників вузів повинні терміново вжити вичерпних заходів щодо усунення недоліків, які мають місце у цій роботі, та не допускати їх у майбутньому.

«Зазначений лист Міністерства був підписаний на підставі численних звернень студентів, громадських організацій щодо затримки із виготовлення дублікатів студентських квитків, що призводить до порушення права студентів на пільговий проїзд та своєчасність отримання ними соціальних виплат», – підсумував А. Черних.