Молодь просить Януковича захистити "Сяйво"

Молодіжний рух Києва звернувся до Президента України Віктора Януковича з відкритим листом, в якому просить гаранта взяти під свій особистий контроль ситуацію довкола найстарішої у Києві книгарні "Сяйво", що вже більше року зачинена для відвідувачів. Про це УНІАН розповів голова правління руху Арсеній Пушкаренко.

Зокрема, у листі наголошується, що баталії навколо народної книгарні "Сяйво", “інтелектуального острівця”, тривають вже кілька років.

"Можемо собі тільки уявити, скільки доброго і вічного за цей час могло б збагатити киян і гостей нашого прекрасного міста. На превеликий жаль, ніхто не хоче чути голос української інтелігенції, студентства, тисяч небайдужих громадян. Нічого не можуть вдіяти навіть народні депутати, які стали на захист "Сяйва". Усі намагання відродити книгарню зводяться нанівець, але ми не маємо морального права відступати", - зазначають у посланні до Президента студенти.

На їхню думку, лише безпосереднє втручання глави держави допоможе вирішити питання на користь книгарні і на користь громади Києва.

"Якщо ж нас не почують, ми готові вийти на Банкову і розпочати безстрокове голодування", - сказав А. Пушкаренко.

Нагадаємо, нещодавно колектив книгарні "Сяйво" також звернувся до Віктора Януковича з проханням повернути книгарню громаді міста Києва й захистити крамницю від рейдерських атак.

"До нашого приміщення у самому центрі Столиці України (вул. Червоноармійська, 6) увесь час простягаються загребущі руки товстосумів з "молодої команди" мера Черновецького, а точніше: Олеся Довгого, Дениса Комарницького, В´ячеслава Супруненка, Анатолія Чуба, Олександра Супруненка та їхнього друга - Ростислава Корнієнка", – йшлося у зверненні "Сяйва".