На тестування радять приїжджати заздалегідь

Учасникам основної сесії ЗНО радять приїжджати на пункти тестування заздалегідь, а тим, хто живе далеко, об`єднуватися у невеликі групи і добиратися разом. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила директор УЦОЯО Ірина Зайцева, передає кореспондент УНІАН.

"Тести розпочинатимуться, як і минулого року об 11 годині ранку, але я наголошую, що з`явитися на пункт тестування треба буде не пізніше 10.45. 15 хвилин ми відводимо на суто організаційні питання, а далі усі переходять безпосередньо до виконання робіт", - сказала І. Зайцева.

Вона також зазначила, що Український центр оцінювання якості освіти вдало завершив два організаційні етапи підготовки до цьогорічного ЗНО.

"Це реєстраційний етап, який завершився 28 лютого та пробне тестування, яке відбувалося 2 та 9 квітня", - уточнила керівник УЦОЯО.

За словами Ірини Зайцевої, хоча записувати на тести перестали більше місяця тому, і досі до центру надходять поодинокі звернення з проханням зареєструватися на ЗНО.

"До 20 березня ми надавали можливість виправити прізвище або додати предмет, але наразі реєстраційна програма закрита", - підкреслила директор УЦОЯО.

Вона також розповіла, що задоволена великою явкою на пробне тестування, яка у середньому становила 92-93% від кількості зареєстрованих.

"Жодної скарги на умови проведення пробного тестування або на зміст тестів та їхню відповідність шкільній програмі ми не отримали, хоча вони уже два тижні перебувають у вільному доступі", - розповіла І. Зайцева.

При собі на тестуванні дозволяється мати лише 2-3 гелеві або капілярні ручки, прозору пляшку з водою та носову хустинку.

"Мобільні телефони, нетбуки або інші присторії, з яких можна зчитувати чи передавати інформацію, треба буде залишити у спеціально відведеному для цього місці", - попередила директор центру.