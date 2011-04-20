Виші України та Китаю розвиватимуть прямі контакти
12:48, 20 квітня 2011Освіта
0 0
Питання обговорили в Києві
Віце-прем`єр-міністр КНР ЧЖАН Децзян вважає, що виші України та Китаю повинні налагоджувати прямі контакти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він заявив у ході зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.
«Нам потрібно й надалі зміцнювати співробітництво у галузі освіти, підтримувати китайські та українські виші в налагодженні прямих контактів і розвитку науково-технічного співробітництва», - сказав він.
Віце-прем`єр Китаю підкреслив, що китайська сторона підтримуватиме вивчення китайської мови в Україні й надаватиме для цього викладачів із Китаю та навчальний матеріал.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter