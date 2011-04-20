Китай просить звернути увагу на питання безпеки своїх студентів
12:38, 20 квітня 2011Освіта
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Звернення віце-прем`єр-міністра КНР до українського колеги
Китай просить звернути увагу на питання безпеки своїх студентів, які навчаються в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр КНР ЧЖАН Децзян у ході зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.
«Прошу українську сторону уважно стежити за проблемою забезпечення безпеки життя і майна китайських студентів в Україні. І зробити реальні кроки до поліпшення умов навчання і життя наших студентів в Україні, захищаючи їх законні права і інтереси», - сказав він.
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