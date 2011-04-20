50% студентів не змогли витримати без мобільного телефона добу

Дослідження, проведене Міжнародним центром ЗМІ та громадської думки, показало, що сучасні молоді люди дуже прив`язані до своїх мобільних телефонів і насилу можуть обходитися без них навіть короткий період часу.

Про це пише Euromag з посиланням на Daily Telegraph.

Студентам пропонувалося провести без телефону 24 години. У результаті з`ясувалося, що 50% молодих дюдей не змогли не скористатися телефоном за цей час і всі відчували себе некомфортно без звичного гаджета.

В опитуванні під назвою «Всесвітній проект по офлайн» взяли участь понад 1 тис. студентів з 10 країн світу.

Багатьом студентам ввижалося, що у них дзвонить телефон або прийшла есемеска, а у деяких без мобільника почалася депресія, нервозність або ними опановували інші негативні емоції.

Таким чином, дослідження показало, наскільки сильно сучасні молоді люди покладаються на високі технології і як важливі вони стали в їхньому житті.