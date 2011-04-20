НаУКМА отримала ексклюзивне право на видання «Геноцидів Сталіна»

У Видавничому Домі «Києво-Могилянська академія» вийде друком праця всесвітньо відомого історика Нормана Наймарка «Геноциди Сталіна». Могилянка отримала ексклюзивне право на видання «Геноцидів Сталіна» українською мовою від самого автора. Як повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА, книга вийде друком у травні, тоді ж запланований візит професора Нормана Наймарка до України.

Попередня програма візиту передбачає проведення публічної лекції та презентації українського видання «Геноцидів Сталіна». Обидва заходи відбудуться у Могилянці 11 травня і будуть відкритими для всіх охочих. Напередодні, 10 травня, в УНІАН відбудеться прес-конференція професора Наймарка.

«З багатьох причин я радий, що книжку «Геноциди Сталіна» перекладено українською і її видає всесвітньовідома Києво-Могилянська академія. Неможливо зрозуміти репресії 1930-х років і «націоналізацію» масових вбивств (перехід від «класової» до «національної» ознаки наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років) без вивчення центральної ролі України та українців у цьому процесі. По-друге, ключова роль Сталіна в геноцидній політиці 1930-х років та його антагоністичне – можна сказати, українофобське – ставлення до політики, історії й культури УРСР та її народу, а надто українських селян, – це невіддільна частина історії геноциду в Радянському Союзі», – пише Норман Наймарк упередмові до українського видання.

Норман Наймарк – один із найавторитетніших сучасних істориків, що досліджують історію XX століття. У своїй праці він розглядає формування Сталіна як народовбивці, спираючись на його біографію; конкретні епізоди масових убивств у 1930-х роках (розкуркулення, голод в Україні 1932—1933 років, нищівні кампанії проти неросійських народів); Великий терор 1937—1938 років. Вважаючи питання геноциду важливим для українців, Н. Наймарк сподівається, що «ця книжка допоможе їм ясніше усвідомити його динаміку».

Вперше книга вийшла друком 2010 року у видавництві Прінстонського університету в серії «Права людини та злочини проти людяності».

Довідка.

Норман Наймарк - професор, завідувач кафедри східноєвропейських студій імені Роберта та Флоренс МакДонелів Стенфордського університету (США). Протягом 15 років був професором історії Бостонського університету, працював у Центрі дослідження Росії у Гарвардському університеті (США). Норман Наймарк є автором низки визнаних у фаховому середовищі книг, зокрема «Вогні ненависті: етнічні чистки у Європі ХХ століття» та «Росіяни у Німеччині. Історія радянської зони окупації, 1945-1949 рр.».