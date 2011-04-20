Українські студенти-фінансисти позмагаються за звання кращого

26-29 квітня 2011 року на Економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка буде проводитись ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси» (кваліфікаційні рівні – бакалавр, магістр).

Олімпіада - це творче змагання студентів економічних спеціальностей з професійної та практичної підготовки студентів, які отримали знання з актуальних питань наступних дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент державних фінансів», «Ринок фінансових послуг».

Другий етап Олімпіади проводиться на базі економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю «Фінанси»: кваліфікаційний рівень – бакалавр, магістр.

Як повідомили УНІАН на економічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, до участі в другому етапі Олімпіади запрошуються переможці першого етапу, який відбувся у відповідних вищих навчальних закладах. Цього року заявки на участь у друму етапі Олімпіади зі спеціальності «Фінанси» подало 169 учасників з 74 ВНЗ України.

ІІ етап Олімпіади проводиться у два тури:

І тур – 27 квітня 2010 року. Усі учасники виконують тестові завдання та завдання розрахункового характеру з навчальних дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент державних фінансів», «Ринок фінансових послуг»;

ІІ тур – 28 квітня 2010 року. Усі учасники виконують завдання творчого характеру з навчальних дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент державних фінансів», «Ринок фінансових послуг».

Більш детальна інформація – на сайті економічного факультету