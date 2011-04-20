На Кіровоградщині поновили права більше 5 тис. дітей

З початку року органами прокуратури Кіровоградської області порушено 30 кримінальних справ та внесено 232 документи реагування з метою захисту прав і свобод дітей, поновлено права більше 5 тисяч неповнолітніх.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто 175 осіб, які допустили порушення відповідних законів.

Так, відносно батьків, які допустили злісний недогляд, що спричинив тяжкі наслідки для дітей, цього року порушено 17 кримінальних справ, за фактами насильства у сім’ях – 6 справ.

Зокрема, у Кіровограді завдяки втручанню прокуратури вжито заходів для оплати за теплопостачання освітніх закладів, не допущено суттєвих порушень прав дітей на охорону здоров’я (виплачено майже 1 млн. грн.).