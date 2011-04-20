Майбутнє української освіти за розвитком приватних університетів?
Бачення нардепа Олійника
Народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК бачить майбутнє української освіти за розвитком приватних університетів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Вінниці 19 квітня.
За його словами, жодного українського вищого навчального закладу немає у рейтингу 500 кращих університетів світу. «Виходить, що будь-яка наша дитина не має шансів в Україні навіть у найкращих університетах здобути таку освіту, яка буде котируватися хоча б на рівні 500 кращих у світі», - сказав С.ОЛІЙНИК.
«Коли я сам стикнувся із тим, що ми не маємо якісної освіти і, відповідно, ніяк не можемо знайти собі застосування – з того починається розуміння того, що щось потрібно змінювати», - сказав депутат.
За його словами, серед студентів чотирьох дніпропетровських вишів, один з яких був приватним, а три – державними, було проведено закрите опитування. «Ми отримали надзвичайно кричущу статистику – від 60% до 80% студентів державних вишів пишуть шляхом анонімного анкетування, що вони не будуть працювати за спеціальностю, на якій вони навчаються, а на другому місці відповідь: ми не любимо ту професію, яку ми здобуваємо. У приватному виші – з точністю до навпаки внутрішнє позиціонування студентів відносно своєї професії», - зазначив С.ОЛІЙНИК.
Він підкреслив, що також жоден з випускників приватного вишу не знає проблеми із працевлаштуванням, на відміну від тих, хто навчається у державних закладах.
«Це відповідь на те, що потрібно робити: потрібно дати можливість розвиватись приватним вишам, так, як це було зроблено свого часу в Оксфорді», - вважає С.ОЛІЙНИК.