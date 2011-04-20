Народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК бачить майбутнє української освіти за розвитком приватних університетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Вінниці 19 квітня.

За його словами, жодного українського вищого навчального закладу немає у рейтингу 500 кращих університетів світу. «Виходить, що будь-яка наша дитина не має шансів в Україні навіть у найкращих університетах здобути таку освіту, яка буде котируватися хоча б на рівні 500 кращих у світі», - сказав С.ОЛІЙНИК.

«Коли я сам стикнувся із тим, що ми не маємо якісної освіти і, відповідно, ніяк не можемо знайти собі застосування – з того починається розуміння того, що щось потрібно змінювати», - сказав депутат.

За його словами, серед студентів чотирьох дніпропетровських вишів, один з яких був приватним, а три – державними, було проведено закрите опитування. «Ми отримали надзвичайно кричущу статистику – від 60% до 80% студентів державних вишів пишуть шляхом анонімного анкетування, що вони не будуть працювати за спеціальностю, на якій вони навчаються, а на другому місці відповідь: ми не любимо ту професію, яку ми здобуваємо. У приватному виші – з точністю до навпаки внутрішнє позиціонування студентів відносно своєї професії», - зазначив С.ОЛІЙНИК.

Він підкреслив, що також жоден з випускників приватного вишу не знає проблеми із працевлаштуванням, на відміну від тих, хто навчається у державних закладах.

«Це відповідь на те, що потрібно робити: потрібно дати можливість розвиватись приватним вишам, так, як це було зроблено свого часу в Оксфорді», - вважає С.ОЛІЙНИК.