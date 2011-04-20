У КПІ обговорили ядерну безпеку в світі

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» 19 квітня відбувся Міжнародний форум «За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу». Захід був приурочений до роковин Чорнобильської катастрофи. В рамках форуму розглядали як глобальні проблеми, з яким зіткнулося людство після аварії на ЧАЕС, так і суто технологічні та медично-біологічні питання подолання її наслідків.

На пленарному засіданні пролунали доповіді українських, японських і польських фахівців «25 років Чорнобиля: уроки для людства», «Дві атомні катастрофи. Проблеми атомної енергетики», «Хід робіт із зняття ЧАЕС з експлуатації», «Техноекополіс Славутича – ефективний засіб екологічної, економічної та соціальної реабілітації населених пунктів та динамічного розвитку територій» та інші.

Також працювали секції: «Зруйнований реактор ЧАЕС: стан, ризики, фізико-технологічні рішення», «Уроки Чорнобиля для людства: технологічний, гуманітарний і міжнародний аспекти», «Проекти, пов’язані з проблемами і ризиками, породженими аварією на ЧАЕС», «Організація більш тісного співробітництва з міжнародною спільнотою, зокрема, з Японією, у розв’язанні проблем, породжених Чорнобилем», «Формування у студентської молоді психології відповідальності за створення безпечного світу, за збереження життя на землі. Курс лекцій «Хіросима-Нагасакі: уроки миру».

Участь у Форумі взяли перший Президент України Л. Кравчук, директор департаменту Міністерства закордонних справ України В. Яценківський, заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження МНС М. Проскура, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" М. Згуровський, академік НАН України, директор Інституту магнетизму НАН і МОН України В. Бар’яхтар, Президент Інститут сталого розвитку України Ю. Щербак, професор університету м. Токіо Шуічі Івата, директор проекту JICA «Українсько-Японський Центр» Осаму Мідзутані та ін.