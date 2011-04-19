У Львові відбудеться Всеукраїнська студентська конференція

20-21 травня 2011 р. у Львові, в Українському католицькому університеті відбудеться Всеукраїнська студентська конференція «10-ліття пастирського візиту Папи Івана-Павла II в Україну: діалог культур та перспективи релігійного порозуміння».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, конференцію організовує Гуманітарний факультет Українського католицького університету за підтримки Львівської міської ради

«Ми прагнемо заохотити студентів гуманітарних напрямів вищих навчальних закладів до наукової роботи та залучити їх до загальноукраїнської дискусії про роль релігії й християнської традиції зокрема, у сучасному суспільному житті, – розповідає декан Гуманітарного факультету УКУ, історик Ігор Скочиляс. – Дослідження духовної спадщини Івана Павла II дозволить молодим науковцям у сучасних категоріях пропагувати засади релігійного консенсусу, толерації й взаємоповаги в українському поліконфесійному суспільстві, а також в експертному середовищі».

Модератором круглого столу на конференції «Роль студентської молоді у побудові громадянського суспільства в Україні та налагодженні співпраці між християнськими конфесіями» стане віце-ректор з питань призначення та місії УКУ Мирослав Маринович.

Також у рамках конференції будуть діяти такі секції: «Християнські конфесії в сучасній Україні: перспективи релігійного порозуміння», «Духовна, інтелектуальна та суспільна спадщина візиту папи Івана Павла II в Україну», «Роль вітчизняних і зарубіжних мас-медіа у висвітленні папського візиту 2001 р».

За підсумками конференції визначать кращі наукові роботи студентів на тему «10-ліття пастирського візиту Папи Івана-Павла II в Україну: діалог культур та перспективи релігійного порозуміння». Ці роботи опублікують у збірнику студентських наукових праць Українського католицького університету «Acta studiosa».

Кінцевий термін реєстрації учасників: 12 травня 2011 р. Детальніше про умови участі читайте на сайті УКУ.

