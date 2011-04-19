У Донецьку триває бротьба проти закриття шкіл

У Донецьку батьки учнів школи №111 просять прокурора міста Олександра ОЛЬМЕЗОВА скасувати рішення Донецької міськради від 15 квітня 2011 року про закриття їхнього навчального закладу.

Про це вони написали у своїй сьогоднішній заяві, адресованій прокурору, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Автори заяви нагадали, що «зусиллями батьків, вчителів і небайдужих громадян всієї України була відроджена в 1995 році перша в Петровському районі міста Донецька загальноосвітня школа № 111 з українською мовою навчання».

Батьки зазначили, що ще 16 грудня 2010 року було порушено Закон України, коли відділом освіти Петровського району м. Донецька було видано наказ «Про формування шкільної мережі на 2011-2012 навчальний рік», яким було заборонено набір учнів до перших і десятих класів школи №111.

У лютому 2011 року народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК направив запит до Генпрокуратури України щодо законності закриття, зокрема, і школи №111 в Донецьку.

Заступник генпрокурора Віктор ЗАНФІРОВ у своїй відповіді А.ЯЦЕНЮКУ (від 22 березня 2011 р.) повідомив, що прокурором Петровського району міста Донецька вищезазначений наказ районного відділу освіти оскаржено.

Але райвідділ освіти ухилився від розгляду цього протесту і 29 майбутніх першокласників, яким відмовили у прийомі до школи №111, не було повернуто до школи. Крім того, було залишено заборону про набір до десятого класу школи №111, пояснили батьки в своїй заяві О.ОЛЬМЕЗОВУ.

Батьки відзначили, що 15 квітня 2011 сесією Донецької міської ради без обговорення було ухвалено рішення «Про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 111», незважаючи на категоричну незгоду батьків учнів школи і численні їхні звернення до мера, на які всупереч закону вони не одержали відповіді.

Автори заяви, посилаючись на Закон «Про прокуратуру», для дотримання законності попросили О.ОЛЬМЕЗОВА «винести прокурорський протест на рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. «Про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 111 Донецької міської ради Донецької області», в якому поставити питання про скасування цього рішення».

Також батьки просять прокурора «у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду звернутися з позовом до суду про захист прав і законних інтересів громадян, батьків учнів школи № 111».

«Просимо перевірку здійснити з нашою участю», – говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня депутати Донецької міської ради, незважаючи на протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№ 111, 121 і 154.

На цій сесії був присутній і прокурор міста Донецька О.ОЛЬМЕЗОВ, який тоді заявив журналістам, що крапку в рішенні про закриття трьох шкіл міста ставити «ще не можна». Він сказав: «Для того щоб дати оцінку про законність чи незаконність прийнятого сьогодні на сесії рішення про закриття шкіл, ми маємо вивчити це питання».

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».