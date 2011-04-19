У столиці евакуювали працівників та студентів інституту

15:36, 19 квітня 2011
Освіта
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У районі місця пригоди обмежили рух авто

Працівники вибухотехнічної служби направили на дослідження підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій, який сьогодні вранці був виявлений у холі столичного Інституту судово-медичних експертиз.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, 19 квітня 2011 року близько 9 години спецлінією „102” надійшло повідомлення, що у холі Інституту судово-медичних експертиз на вулиці Дорогожицькій, 9 виявлено підозрілий предмет. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи районного та Головного управлінь. Роботу установи було призупинено, проводилася евакуація працівників та студентів. В районі місця пригоди частково обмежувався рух автотранспорту.

Оглянувши підозрілий предмет, вибухотехніки евакуювали його та розібрали у безпечному місці. Наразі проводиться експертне дослідження компонентів так званого вибухового пристрою.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

 

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