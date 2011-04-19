У Києві волонтерами зареєструвалося вже понад 4 тис. людей

Станом на 19 квітня на сайті Приймаючого міста зареєструвалося вже більше 4 тис. волонтерів, які бажають взяти участь у проведенні футбольного чемпіонату ЄВРО-2012. При чому майже 3 тис. з них – кияни, 89% зареєстрованих – молодь віком до 25 років, 73% від загальної кількості – жінки, 16% – мали досвід волонтерства, а 94% зареєстрованих знають або колись вивчали англійську мову.

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної часини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, найбільш бажаними серед волонтерського руху є студенти-міжнародники, які добре володіють англійською та іншими європейськими мовами. Самих же студентів у волонтерстві під час чемпіонату футболу 2012 року приваблює можливість мовної практики, спілкування з громадянами інших країн, розширення своєї контактної бази, налагодження зв’язків, можливість достроково скласти заліки, шанси отримати хорошу роботу в майбутньому.

Під час презентації програми «Київський волонтер», яка відбулася в ході зустрічі представників КМДА зі студентами Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова і Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні», статистичний київський волонтер був описаний як молода людина, що володіє як мінімум однією з європейських мов, навчається у столиці і під час ЄВРО 2012 хоче бути корисною в інформаційному забезпеченні чемпіонату.

Цікаво, що у волонтери реєструються і люди похилого віку зі знанням іноземних мов. Наразі зареєструвалося більше 20 пенсіонерів. Вони виявили бажання стати частиною чемпіонату ЄВРО-2012 та використати у волонтерстві досвід, здобутий за роки їхнього життя.

Згідно статистики, найбільш популярним напрямком волонтерської роботи серед київських студентів є бажання бути задіяними у роботі медіа-центрів. На підтримку цього сектору роботи висловилися 45% зареєстрованих. На другому місці за популярністю (40%) є робота у фан-зоні, решта виявили бажання співпрацювати з медичними службами та представниками міліції. Найменш популярним серед волонтерів є сектор безпеки – усього 7% планують працювати у цій сфері.

Нагадаємо, реєстрація київських волонтерів розпочалась 3 березня 2011 року. Усього Києву необхідно набрати 6 тис. добровольців.