МОН надало додаткові пояснення про підсумкові контрольні

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту надало додаткові пояснення про підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах ЗОШ. Інформація оприлюднена на офційному сайті відомства.

Міф 1. Підсумкові контрольні роботи видають за екзамени, тести, державну підсумкову атестацію.

Підсумкові контрольні роботи – це контрольні роботи і нічого іншого.

Міф 2. Хто не купить збірник завдань, того не допустять до виконання контрольної роботи.

Збірники завдань купують ті, у кого зайві гроші. Тексти всіх завдань розміщено на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua та Єдиному освітньому інформаційному вікні (www.osvita.com).

Міф. 3. Тих, хто не напише контрольну роботу на позитивну оцінку не переведуть до наступного класу.

Переведуть! Це лише звичайна контрольна робота.

Міф 4. Річна оцінка не може бути вищою за оцінку з контрольної роботи.

Може! Оцінка за контрольну роботу впливатиме лише на семестрову. І то, лише впливатиме, а не визначатиме її.

Міф 5. Відсутні на контрольні роботі будуть змушені виконувати її в позаурочний час.

Ні! Замість оцінки в класному журналі стоятиме «н».

Міф 6. Підсумкові контрольні роботи – це додаткове навантаження на дітей.

Ті, хто про це говорить, написали сотні контрольних робіт за своє шкільне життя. Вижили…

Міф 7. У дітей і вчителів стрес. Треба вчити «додатковий матеріал».

Якщо навчальна програма, яка вивчалась протягом року «додатковий матеріал» – тоді треба.

Міф 8. Писати контрольну роботу учні будуть в іншій школі (з іншим вчителем).

І знову ні! Виконувати контрольну роботу учні будуть в своєму класі зі своїм вчителем.

Міф 9. Перевіряти роботи будуть в районі чи області, а то й в Міністерстві.

Вчитель виголошуватиме завдання. Вчитель перевірятиме його. Вчитель виставлятиме оцінки.

Міф 10. До шкіл, учні яких виконають контрольні роботи на низькому рівні будуть застосовуватись «репресії згори».

Не відразу. Років через 10, якщо не поліпшиться якість знань.

Порада одна на всіх: і творцям міфів, і тим, хто не відрізняє їх від реальності.

Панове «експерти»! Не морочте дітям і батькам голову!