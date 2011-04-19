У КНУ ім. Т. Шевченка відбудеться ярмарок вакансій

20 квітня у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка відбудеться ярмарок вакансій «Імпульс-2011». Студенти та випускники столичних ВУЗів будуть демонструвати роботодавцям свої знання, навички та досвід, що вдало викладені в резюме. Резюме кожного відвідувача буде прикріплено до стрічки резюме, що буде символізувати потенціал та можливості сучасних випускників.

Як повідомили УНІАН у КНУ ім. Т. Г. Шевченка, серед роботодавців будуть присутні такі компанії, як: Google, CMK, Ulysses, Materialise, Ілляшев та Партнери, Ernst&Young, ПриватБанк, SUN InBev, Kraft Foods, Viewdle, Unilever, Mindspeed, Euroizol, KPMG, Сільпо, STUDY.UA, Softheme, Adidas та інші.

Планується, що в рамках ярмарку, студенти та випускники створять найдовшу стрічку з резюме.

"Увійди в історію – приєднай своє друковане резюме до найдовшої стрічки резюме!" – закликає молодь організатор заходу Центр працевлаштування студентів «Імпульс».

Ярмарок вакансій відбуватиметься за адресою пр.-т Академіка Глушкова 4Г з 11:00 до 17:00. Акредитація журналістів за телефоном: 095 421 03 94