Китайських студентів навчать правилам кохання

Новий незвичайний предмет може незабаром з`явитися в навчальному плані університетів китайської столиці: в рамках курсу психогігієни студентів навчать правильно будувати романтичні відносини. Про це пишуть РИА-Новости з посиланням на китайську газету South China Morning Post.

Муніципальний комітет Пекіна по освіті (Beijing`s Municipal Education Working Committee) ще минулого тижня оприлюднив проект методичного посібника, один із розділів якого має назву "Щастя починається з пізнання того, як будувати романтичні відносини". У рамках розділу автори методички мають намір навчити студентів "розуміти значення любові", а також правильно висловлювати любов, приймати або відкидати чуже почуття, підтримувати і припиняти відносини.

Крім того, автори включили в новий курс тему одностатевих стосунків, яку китайська система освіти до цих пір обходила мовчанням. Як зазначив у цьому зв`язку спеціаліст з гендерних досліджень Пекінського університету лісівництва (Beijing Forestry University) Фан ГАН (Fang Gang), "можливо, це перший раз, коли тему гомосексуалізму включають в офіційний навчальний методичний посібник".

Публікація методички викликала невгаваючі суперечки в китайській освітньому середовищі. На думку експертів, найбільш складною і делікатною темою, включеною в програму курсу, є розставання і припинення любовних стосунків. Прихильники нововведення розраховують, що курс може допомогти студентам, які пережили нещасну любов, відмовитися від ідеї суїциду.

"Це може допомогти студентам сформувати позитивний погляд на любов і навчити їх переживати любовні невдачі, не впадаючи в крайності", - цитує газета слова професора соціології Університету Пекіна Ся СЮЕЛУАНЯ (Xia Xueluan).

У той же час, як відзначає South China Morning Post, самі студенти поки вельми насторожено ставляться до можливості появи у них програмі курсу любовної науки, вважаючи, що "в любові немає нічого правильного чи неправильного".