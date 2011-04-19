Сьогодні виповнилось 68 років від дня першого вживання ЛСД

19 квітня 1943 швейцарський хімік доктор Альберт Хофманн навмисно, першим з людей, прийняв ЛСД, пише Вікіпедія.

За три дні до того він випадково, ще не знаючи про дію діетіламіда, ввібрав деяку кількість речовини подушечками пальців. А у цей день він навмисно прийняв 250 мкг ЛСД. Через деякий час почали виявлятися симптоми, які він уже відчував раніше - запаморочення і занепокоєння. Скоро ефект став настільки сильний, що А.Хофманн не міг більше складати зв`язані пропозиції і, під наглядом свого асистента, повідомленого про експеримент, відправився на велосипеді додому. Під час поїздки він відчув ефект ЛСД, тим самим, зробивши цей день датою першого в світі психоделічного досвіду з ЛСД.

Дія ЛСД проявилася в тому, що суб`єктивні відчуття А.Хофмана - дуже повільна їзда, не відповідали об`єктивним - дуже велика швидкість руху.

Знайомий бульвар по дорозі додому перетворився для А,Хофманна в картину Сальвадора Далі. Йому здавалося, що будівлі покрилися дрібними брижами.

22 квітня він написав про свій експеримент і досвід, а пізніше розмістив ці записи у своїй книзі «ЛСД - моя важка дитина» (англ. LSD: My Problem Child).

Після того, як А.Хофманн добрався до будинку, він попросив асистента викликати лікаря і попросив у сусіда молока, яке він вибрав як загальний протиотрутний засіб.

Прибулий лікар не зміг знайти у пацієнта ніяких відхилень, крім розширених зіниць.

Однак, протягом кількох годин вчений перебував у стані марення - йому здавалося, що він став одержимий демонами, що його сусідка - відьма, що меблі в його будинку загрожують йому.

Після цього почуття тривоги відступило, йому на зміну прийшли різнокольорові образи у формі кругів і спіралей, які не зникали навіть при закритих очах.

Також А.Хофманн розповідав, що звук проїжджаючого автомобіля сприймався ним у формі оптичного образу.

У результаті хімік заснув, а вранці почував себе трохи втомленим, і весь день, за його словами, сенсорна чутливість була посилена.