КРУ вимагає засудити кримських вчителів за подвійний заробіток

Контрольно-ревізійне управління Криму вимагає засудити вчителів за роботу в Сімферопольському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Як пишуть “Комментарии:”, співробітників КРУ обурює, що в період своєї основної роботи педагоги зайняті на тестуванні і до того ж ще отримують за це гроші.

«КРУ тепер вимагає, щоб ми ініціювали судовий позов до тих вчителів, які отримали зарплату за основним місцем роботи та відшкодувати збиток, нібито нанесений бюджету держави. Мова йде про 80-200 гривень. Але з моєї точки зору, центр замовив послугу, послуга виконана, оплачена і на цьому етапі наші юридичні взаємовідносини з викладачем закінчилися. Тому це юридичний нонсенс », - сказав директор Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти Юрій ІЛЬЇН на засіданні постійної комісії Верховної Ради Криму з освіти, науки, у справах молоді та спорту.

У зв`язку з цим він звернувся до депутатів ВР Криму з проханням втрутитися в цю ситуацію і допомогти вирішити дану проблему.