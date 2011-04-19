На форумі в Києві зберуться близько 100 найкращих світових видавництв

27 травня – 1 червня в столичному “Мистецькому Арсеналі” відбудеться перший Міжнародний книжковий форум «Книжковий Арсенал».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, це буде фестиваль нового формату, в якому візьмуть участь близько 100 найкращих українських та світових видавництв. У Мистецькому Арсеналі будуть представлені, зокрема, найцікавіші видання про Київ та видання урбаністичної літератури.

Серед гостей ярмарку організатори очікують побачити не лише популярних письменників, а й відомих журналістів-публіцистів, фотографів та митців. Свою згоду взяти участь у ярмарку висловили представники Франції, Німеччини, Італії, Швеції, Нідерландів, Великобританії, США та Росії.

Леонід Новохатько розповів, що на ярмарок також запрошена легенда італійського дизайну, яка очолює відоме ательє Fornaseiti Барнаба ФОРНАЗЕТТІ. Вона презентуватиме історію ательє та розкішно ілюстровану монографію, що вийшла у видавництві Rizzoli.