Навчальні заклади Криму не хочуть тестувати у себе абітурієнтів

У Криму залишається проблема з формуванням мережі пунктів проходження тестування. Кримські школи і вузи все частіше стали відмовляти в організації таких пунктів у своїх будинках, пишут "Комментарии:" з посиланням на директора Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти Юрія ІЛЬЇНА .

На засіданні постійної комісії Верховної Ради Криму з освіти, науки, у справах молоді та спорту Ю.ІЛЬЇН зазначив: «Директори шкіл не дуже охоче йдуть на те, щоб школи були представлені, як пункти тестування. Це зрозуміле бажання - вчителі хочуть раніше піти у відпустку, в школах потрібно робити ремонти, десь формують табори. Альтернативою є вузи ».

За інформацією Ю.ІЛЬЇНА, з 99 вузів, приймати для тестування абітурієнтів можуть 31, в які Центр оцінювання спільно з Міносвіти Криму направили відповідні листи.

«Ми отримали 21 відповідь, з яких 8 - негативні. Не всі навчальні аудиторії вузів підходять за технічними параметрами, а кількість аудиторій повинно бути не менше 14. Тобто мінімальна наповнюваність пункту тестування - 210 осіб, а максимальна 360. Все це призводить до того, що дана проблема з року в рік у нас зберігається », - зазначив Ю.ІЛЬЇН .

Всього цього року в Криму будуть функціонувати 47 пунктів проходження тестування.