Виші звітуватимуть перед громадськістю про використані кошти

З метою забезпечення доступності освіти в державних і комунальних навчальних закладах та уникнення безсистемних, неконтрольованих зборів коштів з батьків, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту направило лист керівникам управлінь освітою, яким доручило систематично проводити звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських внесків.

Про це говориться в інформації прес-служби Міносвіти, розміщеній на Урядовому потралі.

Відтепер така інформація оприлюднюватиметься на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації.

Міністерство також нагадало керівникам органів управління освітою та навчальних закладів про персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних і спонсорських внесків, прозорості їх використання.

Окрім того, вони мають проводити роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.