У Росії після проведеної вакцинації захвріли 111 школярів

Школярів у Вологді прищеплювали вакциною, яку не можна було використовувати для дітей, пишуть РИА-Новости з посиланням на прес-службу прокуратури Вологодської області

За даними відомства, імунізація учнів школи № 5 проти кліщового енцефаліту проводилася 11 квітня. На наступний день з 142 учнів, які були щеплені, до занять приступив лише 31 чоловік. Батьки решти школярів помітили, що стан здоров`я дітей після вакцинації погіршилося. Щеплення було зроблене вакциною "ЕнцеВір", виробленої ФГУП НВО "Мікроген", йдеться в повідомленні.

Прокуратура міста почала перевірку, також була створена спеціальна комісія при губернаторові регіону.

"З`ясувалося, що в ряді суб`єктів Російської Федерації в період кампанії щеплення 2010 року реєструвалися масові випадки поствакційних реакцій у дітей на введення вакцини проти кліщового вірусного енцефаліту" ЕнцеВір ". У 2010 році Федеральною службою з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини використання ряду серій цієї вакцини для імунізації населення було призупинено ", - наголошується в повідомленні прокуратури.

Використовувати цю вакцину для імунізації дітей заборонено і в нинішньому році, до завершення клінічних випробувань та внесення відповідних змін в інструкцію із застосування препарату, пояснили у відомстві. Головний державний санітарний лікар по Вологодської області в березні поінформував про це органи регіональної охорони здоров`я.

Зараз прокуратура проводить перевірку на території всіх районів і міст області, де була проведена імунізація дітей забороненим препаратом. Раніше Слідчий комітет РФ повідомляв, що вакцинація школярів для профілактики кліщового енцефаліту у Вологді була проведена 8 квітня 2011 року. За даними слідства, різке погіршення самопочуття після щеплення цією вакциною зазнали 295 школярів трьох міських шкіл № 5, № 18 і № 25. Зокрема, вони відчули погіршення самопочуття, слабкість, нудоту, у них з`явилися запаморочення та підвищення температури. Близько 40 дітей із зазначеними симптомами звернулися за медичною допомогою. Вологодська область є регіоном, неблагополучним з кліщового енцефаліту, тому вакцинація проти цього захворювання тут внесена до календаря щеплень.