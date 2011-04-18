Всі мови світу походять з Африки

Сучасні мови світу, яких налічується понад 6 тисяч, по всій ймовірності походять від однієї прамови, на якій заговорили африканські люди 50 - 70 тисяч років тому.

Як вважають новозеландські еволюціоністи, чиє дослідження публікує журнал Science, це стало ключовою інновацією у розвитку людини розумної і дало старт творчості.

На думку вчених з новозеландського університету Окленда, близько 50 тисяч років тому - точний часовий період ще обговорюється - відбулася стрімка зміна в поведінці людини. Люди почали створювати наскельний живопис, вироби з кісток, інші артефакти.

Багато експертів вважають, що старт прогресу у творчості людини був покладений завдяки ключовій інновації того часу: появи мови, яка дозволяла висловлювати думки.

Встановлено, що африканські діалекти містять переважну більшість використовуваних у світових мовах звуків - 141 фонему.

Таким чином, згідно з дослідженням, мова спілкування виникла і розвинулася в Африці, звідки завдяки міграції поширилася на інші континенти.

ТСН