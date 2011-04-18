Ухвалено програму розвитку позашкільної освіти Тернопільщини

Тернопільська обласна рада ухвалила програму розвитку позашкільної освіти до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, метою програми є модернізація структури та змісту позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного стану закладів позашкільного виховання.

Під час представлення програми начальник обласного управління освіти і науки Іван ЗАПОРОЖАН зауважив, що наразі забезпеченню високоякісного позашкільного виховання заважає брак фінансування, недостатнє кадрове та методичне забезпечення.

Загалом на реалізацію програми заплановано витратити 13,333 млн. грн., з них 3,062 млн. грн. – уже у 2011 році. Фінансуватиметься програма виключно з обласного бюджету.

За ці кошти зокрема заплановано забезпечити заклади позашкільної освіти сучасним обладнанням та Інтернетом, провести капітальний ремонт приміщень, розробити навчальні посібники з позашкільної освіти, організацію конкурсів для обдарованої молоді, проведення екскурсій, організацію пізнавальних програм для школярів та молоді.

Програмою заплановано розширити кількість закладів позашкільного виховання, збільшити кількість дітей, які будуть залучені до системи позашкільної освіти, а також надавати їм допомогу у самовизначенні щодо професійної та творчої реалізації.