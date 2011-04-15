Завтра - загальноосвітянський суботник

15:32, 15 квітня 2011
Освіта
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Очікують участь 30 тис. колективів

16 квітня у навчальних закладах України відбудеться всеукраїнський суботник з благоустрою територій.

Як повідомляє офіційний сайт МОНмолодьспорт, за попередніми підрахунками, в заході візьмуть участь приблизно 30 тис. педагогічних колективів. «Наводити красу» на власних подвір’ях вийдуть працівники дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК також планує особисто долучиться  до благоустрою території одного зі столичних ВНЗ.

"У мене великий вибір, і я обов’язково 16 квітня десь буду зі студентським колективом одного з київських університетів", - повідомив він.

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