У Львові відбудеться виставка історичних костюмів

Перша в Україні виставка історичних костюмів «7 Століть» відбудеться у Львові. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

На виставці будуть представленні історичні костюми семи століть історії Львова. Відкриття пройде 29 квітня у Італійському Дворику. Проект пройде за ініціативи Агенції «Подорож у Середньовіччя» і сприяння Львівського Історичного Музею. Складатиметься він з двох частин: колекцію костюмів буде виставлено у «Палаці Бандінеллі» (пл. Ринок, 2), а у Італійському Дворику пройде виставка фотографій спеціально створених костюмів. Проект організовується в рамках підготовки до ІІІ Міжнародного Фестивалю «Львів Стародавній». Фотографії - Вадима Рибіна, стиліст - Анна Новицька.

«До колекції увійдуть 20-25 костюмів, що у хронологічному порядку відтворюватимуть образи простих мешканців та видатних осіб, які жили у Львові з ХIII по XX століття. Особливістю тих костюмів стане те, що вони будуть створені не просто для манекенів, але й для вдягання. Ми плануємо передбачити можливість для відвідувачів виставки приміряти декілька костюмів. Усі гості виставки зможуть помилуватись експозицією тематичних фоторобіт, що відтворюють історичну атмосферу кожної з епох, представлених у колекції костюмів», - розповіла організатор виставки історичних костюмів Іванна Євсєєва.

Також на виставці будуть представленні точні копії одягу певних історичних осіб з їх портретів, що зберігаються у Львівському Історичному Музеї. Зараз ведеться робота над портретами Йосифа ІІ та Марії Потоцької.

На відкритті виставки організатори планують створити атмосферу шляхетного львівського середньовіччя, оздобленого елементами сучасності: банкет для шановних гостей та Fashion-показ автентичного вбрання. А також гості зможуть продегустувати старовинні італійські вина, які представлятиме досвідчений сомельє. Після показу виступить колектив старовинного танцю, вони ж для усіх бажаючих проведуть майстер-класи з танців епохи Ренесансу. Також можна буде сфотографуватись у королівській мантії та одразу отримати фото.